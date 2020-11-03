Оголошений в розшук суддя Вовк назвав дії НАБУ "цирком"

Також глава ОАСК дав Зеленському "пораду", як вийти з кризи, викликаної рішенням Конституційного суду

Голова Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк прокоментував те, що НАБУ повторно оголосило його в розшук через неявки на допити.

Так, на своїй сторінці в Facebook він написав, що нібито дізнався зі ЗМІ, що його знову оголосили в розшук.

"Вдруге за два місяці. У справі, в якому я навіть не є підозрюваним. Те, що я не підозрюваний у справі, яку розслідує НАБУ, вже підтверджено і рішеннями Вищої ради правосуддя, і судів. У НАБУ про них прекрасно знають, але, проте, продовжують влаштовувати цирк. Продовжують робити те, що вони почали 5 років тому, коли вперше прийшли до мене з претензіями за надуманими обставинами. Продовжують спроби взяти під контроль судову систему. Спочатку в інтересах Порошенко, тепер в інтересах іноземних господарів", - написав суддя.

Він висловив упевненість, що в країні - "не конституційну кризу", а "криза здорового глузду".

"Так буває, коли закони підміняються" революційною доцільністю ", а головний антикорупційний орган перетворюється в медіакіллера і дешеве піар- агентство", - пише Вовк.

Він також дав свої рекомендації щодо виходу з ситуації, закликавши президента Володимира Зеленського реформувати замість судів "ті структури, які плюють на закони, які управляються ззовні і діють в незрозуміло чиїх, але не в українських, інтересах".

Раніше президент Володимир Зеленський в ефірі одного з телеканалів зазначив про необхідності розпуску суддів ОАСК і Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

У вівторок, 3 листопада, НАБУ раптом оголосило суддю ОАСК Павла Вовка в міжнародний розшук.

Згідно з даними на сайті НАБУ, Вовка підозрюють у злочинах, передбачених: ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації - ред.) Кримінального кодексу України; ч. 3 ст. 27 (співучасть у злочині (в ролі організатора) КК; ч. 1 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) КК; ч. 2 ст. 369-2 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або пропозицію або обіцянку вплинути за надання такої вигоди) КК; ч. 2 ст. 344 (злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян і злочин, вчинені особою з використанням свого службового становища).

7 липня НАБУ повідомило про те, що вручило підозри голові Окружного адмінсуду міста Києва Павлу Вовку, його заступнику Євгену Аблову, голові Державної судової адміністрації Зеновію Холоднюку, а також ще дев'яти особам. Їх підозрюють у спробі захоплення державної влади. Підозри НАБУ і САП ґрунтуються на вивченні записів розмов в кабінеті Вовка, частина яких була опублікована в 2019 році. У будівлі суду в той же день провели обшуки.

3 серпня ВАКС обрав стосовно Зеновія Холоднюку запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

Фігуранти розслідування Павло Вовк, його заступник Євген Аблов, а також Богдан Санін, Ігор Качур, Олексій Огурцов, Ігор Погрібніченко, Віктор Шулежко і Володимир Келеберда одночасно пішли у відпустку. В ОАСК заявили, що НАБУ тепер не може допитати цих суддів, так як це буде порушенням їх конституційного права на відпочинок.

1 вересня Вища рада правосуддя відхилив клопотання генпрокурора Ірини Венеіиктової і відмовився усувати з посад Павла Вовка і ще п'ять суддів ОАСК.

У липні минулого року Генпрокуратура спільно з НАБУ провела низку слідчих дій в Окружному адміністративному суді Києва.

В ході торішніх обшуків в ОАСК були виявлені записи, що свідчать про втручання суду в роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів. На них людина з голосом, схожим на голос Вовка, дає вказівки адвокатам і суддям, як "вирішувати питання" з ВККС. За матеріалами ZN.UA.