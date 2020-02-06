Охрана Разумкова отреагировала на "прослушку" Гончарука: просят сдавать телефоны

Несмотря на то, что председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков не боится прослушивания, его охрана изменила правила посещения. Об этом Разумков рассказал в комментарии "Радио Свобода", передает УНН.

Так, председатель парламента не знает, может ли его кто-то прослушивать, но он этого не боится и доверяет охране.

"Я стараюсь людям доверять, пока, меня это не подводило. Иногда подводило, но чаще всего нет", - отметил Разумков.

Несмотря на это, он сообщил, что правила посещения кабинета председателя Рады все же изменились.

"Охрана немного изменила правила. Просят все же сдавать телефоны при входе, а раньше все желающие заходили с телефонами", - рассказал председатель ВР.

Как сообщал УНН, в сети опубликовали запись разговора, вероятно, Премьер- министра Украины Алексея Гончарука. Последний обсуждает экономические вопросы и отмечает, что он "полный профан".

17 января Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что требует от правоохранительных органов за две недели установить причастных к записи разговоров во время встречи Премьер-министра Алексея Гончарука, министров и представителей Национального банка Украины.