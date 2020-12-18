Олег Татаров прокоментував підготовку САП підозри проти нього

Заступник керівника Офісу президента Олег Татаров відреагував на інформацію про те, що в. о. керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Максим Грищук підписав підозру щодо нього.

За словами чиновника, у початку цього кримінального переслідування зацікавлений голова Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Артем Ситник.

Відповідний допис Татаров опублікував у своєму телеграм-каналі.

"У зв'язку з публікаціями в ЗМІ про наміри вручити мені підозру, ще раз заявляю свою публічну позицію. Ситник - це визнаний винним судом в корупції функціонер і державний злочинець, який зводить особисті рахунки. Я пройду цей шлях, доведу свою невинуватість і гідно відповім", - заявив заступник голови Офісу президента.

Нагадаємо, раніше НАБУ заявило про відкриття нової справи проти колишнього власника компанії "Укрбуд" Максима Микитася. Відомство намагалося приєднати до цієї справи і Татарова, прізвище якого фігурувало в листуванні з менеджерами компанії "Укрбуд", де обговорювалося проведення експертизи. Адвокатська компанія чинного заступника голови ОП на той час надавала юридичні послуги одній з компаній Микитася. Однак в листуванні немає даних про те, що Татаров схиляв експерта до потрібного висновку.

Після цього Татаров зажадав, щоб директор НАБУ Артем Ситник спростував свої звинувачення щодо його причетності до скандалу навколо справи "Укрбуду" і пригрозив йому позовом.

Примітно, що кримінальну справу проти заступника голови Офісу президента було активізовано після того, як він виступив із критикою Ситника і назвав НАБУ "не українською історією".

За матеріалами https://zik.ua