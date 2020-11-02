Олександр Пасенюк: ідея розпуску КСУ вступає в прямий конфлікт з нормами Конституції

Колишній суддя КСУ про те, як можна вирішити ситуацію, що склалася навколо Конституційного Суду.

Рішення Конституційного Суду України щодо повноважень НАЗК продовжує викликати неоднозначну реакцію суспільства. Поширюється, зокрема, думка, що рішення КСУ "антидержавне", бо означає воно "ліквідацію системи декларування" та знищення значної частини антикорупційних здобутків останнього часу.

Суддя КСУ-доповідач по цій справі Ігор Сліденко в ексклюзивному інтерв'ю "Судово-юридичній газеті" пояснив суть рішення Конституційного Суду і те, що електронне декларування не скасоване (детальніше за посиланням).

"Судово-юридична газета" також звернулася до колишнього судді Конституційного Суду України (2011-2016 рр.), голови Всеукраїнської асоціації адміністративних суддів Олександра Пасенюка щодо його бачення шляхів розв'язання даної ситуації. Він зазначив таке.

"У мене таке враження, що окремі політичні діячі і так звані експерти не читали ані рішення КСУ, ані статей Закону України "Про запобігання корупції". Дивує також реакція Президента України, який вніс проєкт Закону про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства. Він передбачає звільнити всіх суддів КСУ та набрати нових на конкурсних засадах.

На мій погляд, цей законопроєкт порушує основоположні принципи розподілу влади в державі і не відповідає принципам права - юридичній визначеності та обов'язковості виконання судових рішень. Зміст цього проєкту закону на 100 відсотків не відповідає Конституції України і може мати руйнівні наслідки для всіх державних механізмів. Шляхи оновлення складу КСУ, які пропонує законопроєкт, також суперечать як Конституції України, так і Закону України "Про Конституційний Суд". Прийняття цього законопроєкту, навіть через будь яку політичну доцільність, є неприпустимим.

Крім того, викликає занепокоєння, коли лунають заклики не виконувати рішення КСУ. Його можна сприймати чи ні. У мене, як колишнього судді КСУ, є також питання до мотивувальної частини рішення, але воно ухвалене і його треба виконувати, бо це Конституція, це закон. Подальше нагнітання ситуації навколо цього рішення може мати руйнівні наслідки для ходу всієї судової реформи. На сьогодні судовій системі і так створили чимало проблем - відсутність ВККС, непрацюючі окремі суди, недоліквідовані вищі суди, судді, які позбавлені доступу до професії вже кілька років.

Вже хтось із депутатів вніс проєкт закону про зменшення фінансування суду. Це - знову тиск на суд. У судах немає грошей на конверти і папір, на поштові відправлення, апарат судів отримує голі оклади, а це 3-4 тис. грн. Все це є замахом на незалежність судової влади, доступність правосуддя і штучний підрив довіри суспільства до суддів та судів, що може призвести до обмеження реалізації прав громадян на судовий захист.

Що треба робити. Сьогодні потрібно, щоб усі здорові сторони українського суспільства і політикуму консолідувалися навколо Президента України для прийняття зваженого і відповідального рішення щодо збереження інституту держави в межах вимог Конституції України.

Я думаю, і моя позиція збігається з поглядами багатьох громадських організацій правників України, що Верховній Раді треба насамперед терміново підготувати законопроєкт про внесення змін до законів, які регулюють електронне декларування держслужбовців і суддів, враховуючи позицію КСУ. Необхідно привести норми цих законів до умов принципу верховенства права, виписати статті антикорупційних законів із чіткими та зрозумілими формулюваннями, щоб людина менше допускала помилок, а декларування стало, дійсно, елементом фінансового контролю, а не засобом тиску.

Як перевіряти доброчесність суддів. Враховуючи те, що судова гілка влади має бути незалежною, думаю, потрібно створити певний новий механізм перевірки доброчесності та перевірки декларацій суддів. Нехай фінальний контроль залишається за НАЗК, але сам контроль має здійснюватися суддівською спільнотою. Це європейські стандарти.

З будь-якої ситуації вихід завжди є. Але тільки в правовому полі", - підкреслив Олександр Пасенюк. За матеріалами Судебно-юридическая газета