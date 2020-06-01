Олександр Ткаченко погодився на пост міністра культури

1 червня голова Комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив про готовність зайняти пост міністра культури України. Про це він сказав під час брифінгу одразу після засідання фракції "Слуга народу".

"Перед нами непрості виклики, але, сподіваюсь, що колеги з Ради, які мене добре розуміють, підтримають мене в цьому плані. У нас була дуже ефективна співпраця як з колишнім Міністром Володимиром Бороднянським, так і нинишнім виконуючим обов'язки - Світланою Фоменко. Фактично, два останні місяці працювали щоденно.

Ткаченко вважає, що в першу чергу небхідно прийняти ті закони, які будуть у першому читанні та 3377 щодо підтримки культури і креативних індустрій - у другому, виділити кошти на підтримку індустрії та культури.

"Була розроблена і прийнята стратегія Бороднянського. Запущена робота агентств, які потрібно довести до тями, щоб вони могли нормально функціонувати, бо наразі декілька з цих агентств не працюють. Є багато питань стосовно проведення фінансування, фінансових паспортів. Тобто найголовніше зараз розібрати накопичені справи через ситуацію, яка склалася через те, що впродовж двох міяців не було міністра, і почати працювати. Важливо зберегти те, що було зроблено", - сказав Ткаченко.

Він також нагадав, що закон про медіа знаходиться "на перезавантаженні" та йде на перше повторне читання, наразі відбувається розмова з індустріями.

"Щодо закону про дезінформацію, то на сьогоднішній момент на багато важливіше для індустрії прийняти закон про медіа", - уточнив Ткаченко.

Також він повідомив, що запропонував кандидатуру Микити Потураєва на посаду голови комітету гуманітарної та інформаційної політики.

Нагадаємо, Верховна Рада 4 березня затвердила новий склад Кабінету міністрів України. Так, замість посади міністра культури, молоді та спорту України, яку обіймав Володимир Бородянський, окремо з'явилися посада міністра спорту і посада міністра культури. Володимир Бородянський після поділу відомства на два відмовився очолити міністерство культури. Кабінет Міністрів України призначив тимчасовою виконувачкою обов'язків міністра культури Світлану Фоменко. За матеріалами Телекритика.