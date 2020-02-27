Опрос КМИС. Рейтинг доверия к Зеленскому упал с 60% до 47%

По данным соцопроса Киевского международного института социологии, к президенту Владимиру Зеленскому положительно относятся 47% украинцев, отрицательно - 24%.

Данные КМИС свидетельствуют, что по сравнению с декабрьским опросом, доля тех, кто относится к Зеленскому положительно, уменьшилась на 13 процентных пунктов (было 60%), а доля тех, кто относится к нему негативно, возросла на 10 процентных пунктов (было 14%).

К премьер-министру Алексею Гончаруку положительно относятся 8% опрошенных, отрицательно - 33% (в декабре было 12% и 22%), к главе Верховной Рады Дмитрию Разумкову - 21% положительно и 16% отрицательно (было 24% и 11%).

Оценка действий президента Украины по сравнению с декабрем в феврале ухудшилась: на 15 процентных пунктов стало меньше тех, кто одобряет его работу (с 62% до 47%), и на 15 процентных пунктов возросла доля тех, кто не одобряет (с 25% до 40%).

Оценка действий Кабинета министров по сравнению с декабрем в феврале ухудшилась: на 14 процентных пунктов стало меньше тех, кто одобряет его работу (с 35% до 21%), и на 20 процентных пунктов возросла доля тех, кто не одобряет (с 46% до 66%).

Оценка действий Верховной Рады по сравнению с декабрем в феврале ухудшилась: на 16 процентных пунктов стало меньше тех, кто одобряет ее работу (с 35% до 19%), и на 21 процентный пункт выросла доля тех, кто не одобряет (с 49% до 70%).

Опрос проводился методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно контролируются властью Украины. В ходе опроса проведено 1500 интервью, погрешность выборки с вероятностью 0,95 не превышает 3%.

Напомним, по данным опроса Центра Разумкова, сейчас президенту высказывают доверие 51,5%, а уровень недоверия вырос до 41%. По материалам "Новое время".