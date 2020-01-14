Опубликован текст заявления ВР по сбитому самолету
Верховная Рада намерена принять заявление в связи с крушением самолета МАУ в Иране. Соответствующий проект постановления зарегистрировал глава комитета по внешней политике Богдан Яременко.
Текст заявления во вторник, 14 января, публикует Lb.ua.
Согласно документу, нардепы ожидают извинений от Ирана и настаивают на необходимости прозрачного, независимого и всестороннего расследования обстоятельств трагедии.
"Верховная Рада Украины призывает Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) принять меры по своевременной оценке рисков полетов гражданской авиации с целью предотвращения подобных трагедий в будущем, а также обращается ко всем международным партнерам с предложением совместно разработать для этого действенные политические и технические механизмы", - сказано в заявлении.
Парламентарии также собираются выразить глубокие соболезнования семьям и близким всех погибших и парламентам стран, граждане которых стали жертвами катастрофы. По материалам Контракты.ua