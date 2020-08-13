ОПЗЖ вимагає повністю "перезавантажити" громадську раду при міністерстві

"Опозиційна платформа - За життя" вимагає відправити у відставку міністра юстиції та повністю "перезавантажити" Громадську раду при міністерстві. Про це йдеться в заяві, оприлюдненій на сайті партії.

Наводимо її текст дослівно:

Зростання довіри та підтримки громадян до роботи опозиційних партій провокує істерику у Зе-влади, партії війни і ручних "грантоїдів", що сидять на прикормі у зовнішніх кредиторів. У спробі уникнути політичної поразки свого режиму вони намагаються будь-якими методами тиснути і залякувати опозицію і вже не шукають ні способів, ні коштів.

Після серії бандитських нальотів на офіси опозиції, кидання гранат і закладення мін, терористичних нападів на опозиціонерів, влада та її поплічники тепер намагаються задіяти адміністративну машину. У середу, 12 серпня так звана громадська рада при Міністерстві юстиції України прийняла рішення рекомендувати Мін'юсту почати процедуру з заборони діяльності "Опозиційна платформа - За життя" і "Партії Шарія".

"Опозиційна платформа - За життя" вимагає від влади і особисто від Президента Зеленського зупинити репресії проти опозиційних партій. Знайдіть і притягніть до відповідальності екстремістів, які займаються відкритим бандитизмом. Поверніть українським громадянам право голосу, припиніть адміністративний терор і не намагайтеся зіштовхнути Україну до диктатури!

Ми вимагаємо повного очищення влади від ставлеників партії війни і грантоїдів, які перебувають під зовнішнім управлінням. В тому числі, Міністра юстиції Малюськи, який не справляється зі своїми обов'язками.

Наполягаємо на необхідності повного перезавантаження так званих громадських рад при міністерствах, куди минулий і нинішній режим прилаштував найвідданіших "соросят" і самих оскаженілих радикалів. Незважаючи на відкритий терор і адміністративний тиск, ми продовжимо захищати права і інтереси українських громадян. При допомозі та підтримці українського народу ми очистимо владу, повернемо мир і благополуччя в нашу країну. За матеріалами zik.ua