"Папа Римский знает о Зеленском больше, чем он сам о себе" - Небоженко

Во-первых, ехать президенту Украины Зеленскому в Италию без Авакова - неприлично и бесполезно. Можно было не брать в Италию министра иностранных дел Украины, но нельзя было не брать всесильного и вечного министра МВД Авакова, который страшно "любит" Италию. В Париж Авакова взяли,а в любимый Рим украинского министра не взяли.Надо было, по крайне мере, добиться согласия или внимания Берлускони к своей персоне. Не надо делать вид, что Берлускони стар и немощен, а президент Украины молод и жизнерадостен. У Зеленского еще нет такой власти в Украине, как сейчас у Берлускони в Италии и никогда не будет.

Во-вторых, после поездки президента Зеленского в экзотический Оман и встречи там с загадочными людьми, у которых есть огромные деньги, но они любят быть в тени, надеяться на успех встречи с Папой Римским было крайне наивно. У Ватикана, одна из лучших разведок в мире и Папа Римский знает о Зеленском больше, чем он сам о себе и о политическом будущем нашего президента.

Тем более, что у Украины нет дипломатии и собственных геополитических проектов. Это хорошо было видно по недавнему визиту в Украину президента Турции Эрдогана, который знал , что он хочет, в отличие от своего молодого коллеги президента Украины Зеленского.

Фейсбук Виктор Небоженко, политолог, директор социологической службы \"Украинский барометр\"

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