Партія "Голос" переходить в опозицію до влади

Партія "Голос" оголосила про перехід в опозицію до чинної влади.

Про це йдеться у заяві партії "Голос", яку оприлюднила голова політсили Кіра Рудик під час виступу з трибуни парламенту в п'ятницю.

Сьогодні ми офіційно заявляємо, що партія Голос - в опозиції до існуючої влади.

"Я Кіра Рудик - голова партії "Голос". Рік тому я залишила пост голови технологічної компанії, щоб стати депутатом. Поруч зі мною мої колеги, кожен з яких є успішним і досвідченим у своїй справі. Ви знаєте, ми з тих, хто робить, знаєте такий план на рік, потім слідкує за його виконанням, і обов'язково, завжди аналізує підсумки.

Ми прийшли до парламенту для того, щоб бути творцями. Створювати правила і творити процеси, які будуть працювати. Ми прийшли, щоб використати цей шанс, кожну його хвилину, на благо нашої країни. Ми прийшли з великою надією і з великими планами.

За рік ми побачили, що монобільшість зрадила цінностям, які декларувала.

Ми побачили президента, який соромиться сказати, що Росія - це агресор. Ми побачили призначення, які не тягнуть навіть на начальників відділів, яких жодна компанія не взяла б собі керівником відділу, а їх призначають міністрами.

Що будь-який поганий закон можна гарно назвати - і його проголосують у турборежимі.

Виходити на вулиці з фаєрами - це страшно. А ще страшніше, коли вбиває поліція. І день роботи депутати цілком може складатися з того, щоб брати на поруки людей, яких постійно несправедливо засуджують. Ми прийшли захищати свободу і проводити реформи.

Але натомість зараз ми постійно боремося з брехнею. Брехнею про те, що існує кадровий голод, про те, що в Україні існує питання про державну мову. Брехнею, яка постійно нищить будь-який конструктив.

Ми зрозуміли, що наш конструктив не приносить користі. Владі не потрібно допомагати, її потрібно змінювати. Прийшов час її змінити.

Партія "Голос" переходить в опозицію до існуючої влади. Наша надія i ваша надія - тільки на нас самих", - додала вона.