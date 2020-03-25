Патон уходит с поста главы Национальной академии наук

Украинский ученый, академик Борис Патон, который с 1962 года возглавляет Национальную академию наук Украины (НАНУ) вскоре покинет свой пост.

Как сообщают "Украинские новости", он не подал свою кандидатуру на выборы нового президента НАНУ, которые назначены на 16 апреля.

Эта дата для проведения общего собрания отделений НАНУ и выбора президента была определена постановлением президиума НАНУ No36 от 29 января 2020 года. Однако, по информации агентства, из-за карантина это собрание может быть перенесено, как передают Украинские новости.

В то же время, на пост президента НАНУ подали свои кандидатуры пять академиков в возрасте от 55 до 79 лет: Владислав Гончарук (79 лет), Сергей Комисаренко (78 лет), Владимир Семиноженко (70 лет), Анатолий Загородный (68 лет) и Богдан Данилишин (55 лет).

Заседание президиума НАНУ, на котором будут утверждены кандидаты, планируется провести сегодня, 25 марта.

В последний раз Борис Патон был переизбран президентом НАНУ в 2015 году, тогда ему было 96 лет. Сейчас академику Патону 101 год.

Борис Патоон - советский и украинский ученый в области металлургии и технологии металлов, доктор технических наук, профессор.

С 1962 года - президент Национальной академии наук Украины. С 1953 года - директор Института электросварки имени Е. О. Патона. Старейший (одновременно по возрасту и по сроку пребывания в должности) Президент государственной Академии наук в мире, а также старейший (как по возрасту, так и по длительности пребывания в статусе) действительный член Национальной академии наук Украины.

Депутат Верховного Совета СССР (1962-1989), член Президиума Верховного Совета УССР (1963-1980), президент Международной ассоциации академий наук, почетный член Римского клуба, почетный гражданин Киева (1998) и Мариуполя (1998). По материалам DELO.UA