Перепись населения на Донбассе и в Крыму могут провести с помощью спутника

В правительстве изучают возможность использования данных спутника для проведения переписи населения на оккупированном Донбассе и в аннексированном Россией Крыму. Об этом заявил министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет в эфире "Украинского радио".

Так, говоря о возможности проведения переписи на временно оккупированных территорий, он отметил, что для определения количества населения могут использовать спутник. Мы как раз вчера встречались с представителями ООН, которые будут помогать нам с проектом спутниковой съемки, который является очень сложным. Похожий проект проводили в Афганистане, где значительная часть территории тоже не контролируется властью", - сказал он, отметив, что пока не знает, насколько точно можно оценить через спутники количество населения на оккупированных территориях.