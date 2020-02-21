Первое нарушение: Нардеп Поляк кнопкодавил в Раде за поправки к закону о земле
Сегодня на пленарном заседании в Верховной Раде внефракционный мажоритарщик из Закарпатской области Владислав Поляк неоднократно кнопкодавил во время голосования за поправки к законопроекту относительно открытия рынка земли. Об этом сообщает общественное движение "ЧЕСТНО".
Это первый зафиксированный случай кнопкодавства после вступления в силу закона о криминализации неличного голосования.
На видео видно, как во время голосования за поправку No 1223 к законопроекту о земле депутат сначала проголосовал на пустом месте справа (место закреплено за депутатом группы "Доверие" Василием Петевкой), а затем нажал на кнопку на своем пульте.
На табло голосования системы "Рада" видно, что "за" проголосовали из обоих мест.
Отмечается, что Поляк кнопкодавил и во время голосования по поправке No 1420 до того же законопроекта.
Кроме того, народный избранник сделал это и во время электронной регистрации на заседание Рады: сначала нажал на кнопку на месте справа, затем - на своем.
Напомним, 16 января в Украине начал действовать закон, который предусматривает уголовную ответственность за неличное голосование народными депутатами ВРУ. По материалам 112.ua