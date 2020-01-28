Первый замглавы ГБР Бабиков заявил, что не был адвокатом Януковича

Первый заместитель директора ГБР Александр Бабиков заявил, что не представлял интересы экс-президента-беглеца Виктора Януковича, а как сотрудник адвокатского объединения лишь подписывал технические документы. Об этом Бабиков заявил на пресс-конференции, передает "Интерфакс-Украина".

"Этот вопрос раскручивают адвокаты, осознанно манипулируя фактическими обстоятельствами... Я его (Януковича) интересы не представлял, никогда не был с ним знаком", - сказал Бабиков.

По его словам, никаких соглашений с Януковичем об оказании адвокатских услуг он не подписывал.

При этом Бабиков отметил, что подписывал некоторые документы лишь как представитель адвокатского объединения. "Иногда возникает техническая необходимость подписать документы адвокату, который фактически находится в адвокатском объединении", - добавил он.

Бабиков заверил, что подразделение, которое занимается расследованием дел Майдана, курирует непосредственно руководитель ГБР, а он сам не имеет никого процессуального отношения и влияния на это.

Напомним, Бабиков работал в юрфирме Aver Lex, которая занимается защитой Януковича.

Ранее журналисты bihus.info выяснили, что Александр Соколов, который также выиграл конкурс на должность замдиректора ГБР связан с его главой, Ириной Венедиктовой через свою жену, Анну Соколову.

Венедиктова официально была советницей предприятия, от которого получала доход Соколова. Журналисты предположили, что конкурс на заместителей главы ГБР был проведен так, что его победителями стали предопределенные лица. По материалам LB.ua