Песков заявил, что отношения с Украиной далеки от нормализации

На сегодня с учетом заявления президента Украины Владимира Зеленского о роли СССР во Второй мировой войне отношения между Киевом и Москвой далеки от нормализации. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передают российские СМИ.

По его словам, на сегодня вообще рано говорить об отношениях России и Украины.

Вы знаете, что несмотря на такую робкую позитивную динамику в контактах двух глав государств, отношения еще далеки от устойчивого тренда на нормализацию, к нашему сожалению", - заявил Песков.

Напомним, ранее Песков заявил, что российская сторона "категорически не согласна" с заявлением о вине СССР во Второй мировой войне. Данное заявление украинский лидер сделал в ходе рабочего визита в Польшу.