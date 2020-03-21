Петицію до президента з вимогою відкликати згоду на створення "консультативної ради" з ОРДЛО підписали більше 25 тисяч людей

Кількість підписів під петицією до президента Володимира Зеленського з вимогою відкликати згоду України на створення так званої «консультативної ради» з представниками ОРДЛО перевищила необхідні для її розгляду 25 тисяч.

Електронна петиція на сайті офісу президента містить вимогу негайно відкликати підписи представника України і погодження керівника офісу президента України під протоколом засідання Тристоронньої контактної групи, яке відбулось у Мінську 11 березня 2020 року, повідомляє Радіо Свобода.

Підписи під петицією, яку оприлюднив 16 березня активіст Михайло Свистович, були зібрані за лічені дні – на 87 днів раніше від останнього терміну.

Згаданий у петиції протокол підписав представник України, другий президент Леонід Кучма, і резолюцію про згоду поставив голова офісу президента України Андрій Єрмак.

Автор петиції цитує пункт протоколу про те, що на наступному засіданні ТКГ 25 березня вирішено підписати рішення Тристоронньої групи про створення «консультативної ради», а також саме це ще не підписане рішення, яке передбачає, що в цій раді вирішальні голоси будуть мати представники України і ОРДЛО, а Росія, поряд із Францією, Німеччиною і ОБСЄ, матиме дорадчий голос, фактично як спостерігач.

«Таким чином сторонами переговорів стають Україна і ОРДЛО, фактично визнається позиція Росії, що в нас відбувається громадянська війна, внутрішній конфлікт, Росія ж перетворюється з агресора на посередника між воюючими українцями поряд з Францією, Німеччиною і ОБСЄ, хоча весь світ знає, що ні ОРДО, ні ОРЛО не є самостійними суб’єктами, повністю керуються з Москви і є просто місцевими колаборантами російського окупанта», – наголошує автор петиції.

«Дії Aндрія Єрмака і Леоніда Кучми 11 березня 2020 року легітимізують ОРДО і ОРЛО в очах міжнародного співтовариства, порушують українське законодавство і містять ознаки державної зради, оскільки є на користь агресору, якого ці дії перетворюють на посередника у нібито внутрішньоукраїнському конфлікті. Ці дії зміцнюють агресора, бо відкривають шлях для зняття санкцій з нього. Якщо Україна визнає ОРДО і ОРЛО рівною стороною, а Росію посередником, то весь світ також визнає їх такими», – звертає увагу автор.

Нагадуючи президентові, що саме він, за Конституцією, керує зовнішньополітичною діяльністю держави, автор вимагає від Зеленського: «Вимогою цієї петиції є надання Вами доручення Леоніду Кучмі і Aндрію Єрмаку відкликати свої підписи під протоколом засідання Тристоронньої контактної групи, яке відбулось у Мінську 11 березня 2020 року, й відмовитись від механізму «консультативної ради», де представники матимуть право вирішального голосу і вестимуть безпосередні переговори з представниками України в цій раді».

За матеріалами "День"