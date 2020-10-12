Стан здоров'я хворого на коронавірус Петра Порошенка покращився, тож його виписали з лікарні. Про це повідомила пресслужба п'ятого президента України. Лідер "Європейської солідарності" подякував за слова підтримки, які надходять цими днями на його адресу.

"Дякуємо всім, хто висловив щиру підтримку нашому лідеру Петру Порошенку. Протягом останніх днів ми отримали сотні дзвінків, листів і повідомлень у соцмережах від прихильників, друзів та колег як з України, так і з-за кордону. Повідомляємо, що сьогодні Петра Порошенка виписали з лікарні, оскільки його стан здоров'я покращився", - мовиться в повідомленні пресслужби політика.

Порошенка 3 жовтня госпіталізували в одну зі столичних лікарень. За кілька днів після цього дружина Марина Порошенко повідомила, що його стан погіршився через загустілу кров, яку лікарі навіть не могли взяти на аналіз. Відтоді інформації про стан Порошенка не було.

Як відомо, в очільника партії "ЄС" цукровий діабет, що ускладнює лікування. А от у його доньки хвороба проходить у легкій формі. Усі інші члени родини здорові. Тести не підтвердили у них наявності вірусу. За матеріалами 5 Канал.