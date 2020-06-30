Петро Порошенко розповів в інтерв'ю, що його не залякати

Не боїться ні розслідувань, ані суду, а випробування, які постали перед Україною у 2014-2015 роках, були значно важчі, аніж політичні переслідування, влаштовані за вказівкою Офісу Зеленського - про це п'ятий Президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко заявив в інтерв'ю Яніні Соколовій.

Порушення більше двох десятків кримінальних проваджень - це наслідок фобій Зеленського, які вправно використовує його оточення, щоб замаскувати провали в управлінні державою, - вважає Порошенко.

"Це - спроба Офісу президента або особисто Володимира Зеленського сховатися і відволікти увагу за "димовою завісою", прикрившись Портновим. Це - прямі вказівки з Офісу президента, конкретно пана Смірнова, який відповідно як адвокат пана Єфремова дуже дружний з Портновим. Він використовує зазначений сценарій для того, щоб подолати фобії, які існують в Офісі президента - фобії щодо ворогів України", - зазначає Порошенко.

"Мені дуже сподобалася аналогія, яка є: що компас, який вказує на ворогів України, у Зеленського потрапив в якесь дивне магнітне поле і почав дуже швидко крутитися і показувати для нього неправильний напрямок. Ворог в України один, і цей ворог - країна-агресор. І країна має об'єднатися для того, щоб дати відсіч. А коли магнітні бурі постійно переключають напрямки війни, то дії влади є надзвичайно неефективними", - наголошує Петро Порошенко.

"Якби мова йшла про Порошенка, то Бог з ним. А якщо йдеться від Софії Федини до Тані Чорновол, від Марусі Звіробій і закінчуючи Ріфмастером по справі Шеремета, від переслідування добровольців і закінчуючи волонтерами - це манера думати, що так можна вирішувати проблеми. Це є пряма дискредитація України. Так проблеми не вирішиш. А від поп-корну відбудеться розлад шлунку", - іронізує Порошенко.

"Це помста дрібних людей за дрібними справами. Нікчемних. Він вважає, що головні проблеми йому створює не тотальна некомпетентність, а якісь сценарії ворожі всередині країни, які він пов'язує виключно з моїм ім'ям", - переконаний Петро Порошенко.

"Це спроба відволікти увагу від реальних проблеми, з якими зіткнулася держава, спроби замість хліба людям дати поп-корн. І спробувати врятувати падаючий рейтинг за рахунок шоу. Бо вони вважають, що шоу вони робити вміють. Але відсутність верховенства права, переслідування політичних опонентів дискредитує Україну по всьому світу", - переконаний п'ятий Президент.

"Мене не залякати. Я проходив і не таке. Я проходив набагато більш жорсткі випробування за ці п'ять президентських років. В тому числі і в 2014, і в2015 роках. Це не є найгірше випробування", - наголосив Порошенко.

Він вкотре закликав Зеленського до закликом об'єднати зусилля для порятунку України, головний ворог якої знаходиться у Кремлі.

"Володимире Олександровичу, я дуже люблю Україну. Оскільки ви є президент України, в тому числі через це я вам точно не ворог. І зараз при викликах економіки, яка пікірує, при викликах можливої загрози різкого загострення агресії, при викликах пандемії, при викликах відкату реформ, руйнації світової коаліції на підтримку України - від президента країна потребує, щоб об'єдналися всі ресурси, всі сили, тому що треба рятувати державу", - наголосив лідер "Європейської Солідарності".

Нагадаємо, Печерський районний суд міста Києва відклав розгляд питання про обрання запобіжного заходу Петру Порошенку. Наступне засідання суду відбудеться 1 липня о 14:00.

Також стало відомо, що проти Петра Порошенка порушили "справу" через отримання Томосу та створення Православної церкви України.

18 червня дружина п'ятого президента України Марина Порошенко зворушливо подякувала тисячам людей, які зібрались під будівлею Печерського районного суду Києва на підтримку її чоловіка, лідера "Європейської Солідарності" Петра Порошенка.

Також 18 червня під Печерським районним судом Києва відбулася акція на підтримку Петра Порошенка.

Печерський районний суд Києва 18 червня проведе засідання, на якому розгляне запобіжний захід для п'ятого президента України.

Йдеться про справу, за якою Офіс генерального прокурора оголосив Порошенкові підозру 10 червня. Політику закидають тиск на главу Служби зовнішньої розвідки в 2018 році (нібито Порошенко таким чином домігся призначення першим заступником глави Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочко).

Прокуратура наполягає на арешті Петра Порошенка на період досудового розслідування з можливістю внесення застави в розмірі 10 мільйонів гривень.

Авторитетні міжнародні організації, низка впливових світових політиків, українські громадські діячі, активісти та медіа закликають президента Володимира Зеленського припинити політичні переслідування лідера партії "Європейська Солідарність", п'ятого президента України Петра Порошенка.

Раніше Новіков зазначив, що вчиняючи політичні переслідування проти Порошенка, генеральний прокурор Ірина Венедіктова та підконтрольні їй силові органи вже не бояться остаточно зіпсувати свою репутацію.

У фракції "Європейської Солідарності" абсолютно переконані, що генеральний прокурор Ірина Венедіктова отримала чітку вказівку від президента Володимира Зеленського щодо переслідування опозиції.

Кріс того, співробітники Управління державної охорони у порушення закону не пропустили народних депутатів від "Європейської Солідарності" і адвокатів до Венедіктової, до якої пройшов Порошенко.

Раніше представник ОГПУ намагався вручити Петру Порошенку підозру у будівлі ДБР.

Після цього п'ятий президент сам прибув до Офісу генерального прокурора. "Ми тут для того, щоб продемонструвати - ми їх не боїмося. Ми приїхали сюди для того, щоб сказати їм в очі, що вони порушують законодавство, Конституцію, намагаються перетворити Україну в авторитарний режим", - наголосив Порошенко.

Після зустрічі з Венедіктовою Петро Порошенко заявив, що готовий в будь- який час знову приїхати в Офіс генерального прокурора. За матеріалами Прямий канал.