Під Офісом президента протестують проти нової домовленості про припинення вогню на Донбасі

Під офісом президента України в понеділок увечері проходить акція протесту проти реалізації останніх домовленостей, досягнутих у Мінську в рамках Тристоронньої контактної групи стосовно режиму припинення вогню на Донбасі.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна" в понеділок, під Офісом президента зібралося кілька сотень людей. Так, учасники мітингу критикують домовленості про припинення вогню на сході України, які, на їхню думку, ставлять під загрозу життя військовослужбовців, які не мають можливості відкривати вогонь у відповідь на дії противника.

Також учасники протесту у своїх виступах нагадували про неодноразові порушення аналогічних домовленостей з боку РФ і підтримуваних ними найманців.

Крім того, учасники акції розмітили транспарант з іменами 184 загиблих військових, убитих, за їхніми словами, за час президентства Володимира Зеленського.

Учасники акції зажадали від глави держави прислухатися до позиції справжніх, на їхню думку, патріотів України: тих, хто мав безпосереднє відношення до війни на Донбасі. Крім того вони зажадали від президента відправити у відставку главу Офісу президента України Андрія Єрмака, першого заступника секретаря Ради національної безпеки й оборони (РНБО) України Руслана Демченка, міністра оборони України Андрія Тарана і головнокомандувача Збройних сил України генерал-полковника Руслана Хомчака.

Протестувальники також наголосили, що очікують виконання своїх вимог до Дня незалежності України - 24 серпня, коли вони мають намір провести більш масштабну акцію і нагадати президенту про свої вимоги.

Як повідомлялося, напередодні Тристороння контактна група з врегулювання ситуації на сході України досягла угоди про те, що з 00:01 27 липня 2020 року має дотримуватися режим повного і всеосяжного припинення вогню на лінії розмежування сторін на Донбасі. За матеріалами Інтерфакс-Україна.