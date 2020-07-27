Пєсков назвав змістовною телефонну розмову Зеленського і Путіна

У Кремлі заявили, що не можуть гарантувати режим припинення вогню на Донбасі.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков.

"Будь-які гарантії з боку Росії - в цьому випадку не думаю, що про це можна говорити, тому що не Росія є учасників конфлікту на південному сході України", - відповів Пєсков на запитання УНІАН, чи готова Росія гарантувати дотримання режиму припинення вогню.

При цьому Пєсков зазначив, що в Кремлі не коментуватимуть документи Офісу президента України, де йдеться про міжнародний конфлікт, а не внутрішній, як стверджує Москва.

"Як ми можемо коментувати внутрішні документи Офісу президента України. Однакові визначення містяться в тих документах, які спільно завізовані чи підписані. Я закликаю виходити з тих формулювань, які є в Мінському комплексі заходів", - сказав Пєсков.

При цьому він не відповів на запитання УНІАН, чи погодиться Кремль завізувати режим припинення вогню на рівні очільників країн "Нормандського формату".

Пєсков зазначив, що керівництво "самопроголошених республік" написало про безстрокове припинення вогню, і "це рішення, яке заслуговує на високу оцінку і викликає задоволення".

"Це істотний і позитивний крок у бік зміцнення взаємної довіри й розрядки напруженості на лінії зіткнення", - заявив він.

За його словами, важливо, щоб "обидві сторони повністю дотримувалися своїх взятих зобов'язань і домовленостей".

Пєсков додав, що бесіда президентів, що відбулася напередодні, пройшла в конструктивній діловій атмосфері. "Розмова була змістовною", - наголосив прессекретар.

Як повідомляв УНІАН, з опівночі 27 липня на лінії розмежування в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі діє режим повного і всеосяжного припинення вогню. Домовленість про перемир'я була досягнута учасниками Тристоронньої контактної групи (Україна, Росія, ОБСЄ) щодо врегулювання ситуації на Донбасі 22 липня.

Однак окупанти вже здійснили два обстріли, українські бійці у відповідь вогонь не відкривали.

26 липня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з російським колегою Володимиром Путіним. За підсумками в пресслужбі Офісу президента України повідомили: "Співрозмовники привітали досягнення домовленості щодо повного та всеосяжного режиму припинення вогню на Донбасі, яке починається з 00:01 27 липня 2020 року, Президент Російської Федерації підтримав цю домовленість". За матеріалами УНІАН.