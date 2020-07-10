Пєсков зробив важливу заяву про "бесіду" Порошенка з Путіним

У Кремлі заявили, що Петро Порошенко Володимира Путіна не вітав з Днем Росії влітку 2014-го. Тоді росЗМІ тиражували цю новину, посилаючись на прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова. Тепер же Пєсков каже, що нічого такого не було.

Так, журналісти попросили Дмитра Пєскова підтвердити або спростувати цю інформацію під час брифінгу 10 липня, пише Інтерфакс-Україна.

Прессекретар Путіна каже, що жодних привітань 12 червня 2014 року не було.

"Не можу вам підтвердити цей факт. Ніяких обмінів вітальними посланнями, які протокольно передбачені в такі національні свята, не здійснювалося. Не здійснюється, власне, і зараз, на жаль", - сказав Пєсков.

Крім того Пєсков ще раз заявив, що нічого не знає про нібито дружнє спілкування Путіна і Порошенка 30 квітня 2015-го, опубліковане 9 квітня нардепом Андрієм Деркачем.

Нагадаємо, що Ірина Верещук, депутат від "Слуги народу", 6 липня в ефірі політичного ток-шоу звинуватила Порошенка в тому, що він у розпал війни на Донбасі нібито привітав Путіна з Днем Росії. Пізніше Верещук дорікнули, що вона повторила слова пропаганди росЗМІ.

За матеріалами РБК-Україна