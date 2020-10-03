Питання призначення Тищенка в ТКГ не розглядалося - Єрмак

Голова Офісу президента Андрій Єрмак спростував чутки про те, що депутат Микола Тищенко може отримати посаду в українській ТКГ.

"Таке питання навіть не розглядалося. Скажімо так, є люди, їх імідж передбачає відразу велику кількість розмов, інформації. Я думаю, до такого роду розмов підштовхнула фотографія Тищенка з Кравчуком під час зустрічі представників ТКГ з групою депутатів", - прокоментував Єрмак в ефірі одного з телеканалів.

При цьому Єрмак заявив про те, що рішення про запрошення Вітольда Фокіна в Тристоронню контактну групу по Донбасу було колективним.

За його словами, ТКГ - це консультаційний майданчик, це не представництво держави, відповідно ніякі рішення, які приймає ТКГ, не несуть політичних зобов'язань для держави Україна.

"Люди, які там працюють, працюють на громадських засадах. Вони не отримують заробітної плати та фактично приймають рішення, які потім імплементуються через органи, які можуть ці рішення юридично і фактично приймати. Тому, щоб не переоцінювати висловлювання, є проміжні ідеї в домовленостях, які відбуваються в рамках цих консультацій", - пояснив Єрмак.

Раніше Єрмак заявив про те, що деякі депутати з "Слуги народу" почали сильно випинатися і вважати себе вище команди. За матеріалами УНН.