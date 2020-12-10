Поки що я не бачу передумов для зустрічі у Нормандському форматі у 2021 році, - Кравчук

Голова делегації України у Тристоронній контактній групі (ТКГ) Леонід Кравчук заявив, що наразі немає передумов для зустрічі лідерів Нормандської четвірки в 2021 році

Про це він повідомив в інтерв'ю Liga.net.

"Поки що я (передумов - ред.) не бачу. Поки не бачу тому, що Росія висуває одну і ту ж тему: формально каже "так-так", і радники зустрічаються, щось кажуть. Але фактично зараз Росія каже "нема потреби зустрічатися в нормандському форматі тому, що не виконано завдання минулої нормандської зустрічі 9 грудня", - наголосив Кравчук.

Він зауважив, що Україна основні завдання виконала, а Росія не виконує свою частину.

"У Парижі цей документ підписав президент Путін. Він його підписав не для України, а для Росії, але не виконує. Вони граються в піжмурки: говорять одне, думають інше, роблять третє", - зауважив голова української делегації..

Кравчук додав, що сумнівається у діях російської сторони, але після зимових свят "ми побачимо, куди рухається політична ситуація". За матеріалами Еспресо TV.