Полтавские члены УИК заполняли протоколы карандашом и работали без масок

В Полтаве зафиксировали, как члены УИК избирательного участка No 531192 заполняли протоколы карандашом и работали на выборах без защитных масок. Об этом сообщает Гражданская сеть ОПОРА, передает УНН.

"Согласно ч. 8 ст. 255 Избирательного кодекса Украины, запрещается заполнение протокола об итогах голосования карандашом, внесение в него без соответствующего решения территориальной избирательной комиссии каких-либо исправлений, а также подписывать его и заверять печатью территориальной избирательной комиссии до окончательного заполнения", - отметил координатор наблюдения Гражданской сети ОПОРА за выборами в Полтавской области Константин Донченко.

Кроме того, наблюдатели ОПОРЫ зафиксировали, как несколько членов УИК избирательного участка No 531192 работали без защитных масок. Хотя инструкция ЦИК указывает на то, что они обязаны носить защитную маску (респиратор без клапана выдоха) и/или защитный щиток.

Добавляется, что днем 25 октября на этом же участке наблюдатели зафиксировали, как избиратели голосовали на подоконнике. Также здесь в одной кабинке одновременно голосовали два человека, а члены УИК пытались выгнать с участка наблюдателя Гражданской сети ОПОРА.

Напомним, по данным опроса, пандемию коронавируса назвали причиной отказа от голосования 10% тех украинцев, кто не пришел на местные выборы.

Источник: УНН