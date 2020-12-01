Понад сто справ про недостовірне декларування закрито - в.о. керівника САП

У зв'язку з визнанням неконституційності норми про кримінальну відповідальність за недостовірне декларування вже закрито 103 кримінальні провадження, повідомив в.о. керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Максим Грищук.

"Уже закрито 103 справи, залишилося буквально чотири. Вони не закриті через об'єктивні причини", - розповів Грищук в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, у двох справах іще триває ознайомлення з матеріалами, після чого епізоди за ст. 366-1 КК (недостовірне декларування) буде закрито. Ще в одній справі, як розповів в.о. керівника САП, не передано документи після визначення осудності, а ще за однією зупинено терміни розслідування через виконання міжнародного доручення.