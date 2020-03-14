Поради від Зеленського: Потрібне критичне мислення, холодна голова та заходи гігієни... Вірус паніки гірший від коронавірусу

Президент Володимир Зеленський закликав не панікувати через поширення нового коронавірусу, дотримуватись правил гігієни та звертатись до лікаря у випадку наявності симптомів.

Президент Володимир Зеленський звернувся до українців та розповів про заходи щодо боротьби з розповсюдженням коронавірусу.

У відеозверненні Зеленський закликав українців повернутися додому протягом трьох днів, підтвердивши повне закриття авіасполучення для іноземців вже з 16 березня терміном на два тижні.

Президент закликав громадян і жителів України не піддаватися паніці і зберігати холодний розум.

Він попросив українців відмовитися від "штурму" супермаркетів і аптек: "гречка, сірники і туалетний папір не рятують від коронавірусу".

Зеленський також закликав українців бути відповідальними і залишатися вдома за можливості, не відмовлятися від самоізоляції при появі ризиків захворювання, а також не ігнорувати правила гігієни.