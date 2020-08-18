Порошенко: "Офіційний Київ повинен якомога швидше визначитися у своїй позиції та підтримувати білоруський народ"

П'ятий президент України, співголова фракції "Європейська солідарність" у парламенті Петро Порошенко закликав владу твердо заявити про свою позицію щодо подій у Республіці Білорусь.

Українська влада має надати чіткі відповіді на всі питання, які турбують українське суспільство, йдеться у заяві Порошенка на сайті "Євросолідарності".

"По-перше, чи визнає Україна президентські вибори у Білорусі як такі, що не були ані вільними, ані справедливими, ані демократичними? По-друге, чи визнає Україна Лукашенка демократично обраним главою держави і буде далі розвивати з ним відносини?" - зауважив політик.

Також він вимагає відповіді на питання, чи підтримує офіційний Київ позицію цивілізованої спільноти і білоруського народу щодо проведення нових президентських і парламентських виборів у Білорусі.

Порошенко вважає, що влада України повинна відповісти, що держава планує робити для забезпечення національних інтересів під час обговорення питання Білорусі на екстреному саміті ЄС, який пройде 18 серпня.

"Чи підтримує офіційний Київ запровадження цільових санкцій ЄС проти осіб, причетних до брутального порушення прав людини та застосування сили проти мирних громадян? Якщо так, то чи запровадить Україна аналогічні санкції на національному рівні? Чи не час було б скликати засідання РНБО для затвердження комплексу заходів з метою забезпечення національної безпеки України, включно зі зміцненням наших північних рубежів, в умовах посилення російської військової присутності в Білорусі? Чи не час Україні переглянути політичні відносини з авторитарним режимом, який здійснює репресії проти власного народу і сфальсифікував результати виборів?" - зауважується у заяві Петра Порошенка.

Також, відзначає нардеп, важливим є питання, як українська влада планує протидіяти спробам Кремля анексувати Білорусь, зробити її російською провінцією?

За матеріалами LB.ua

"Офіційний Київ повинен якомога швидше визначитися в своїй позиції і підтримувати білоруський народ, який демонструє мужність і твердість та вимагає змін заради майбутнього своєї країни", - підкреслив Порошенко.

Нагадаємо, що з 9 серпня в Білорусі тривають протести у зв'язку з президентськими виборами, які протестувальники вважають сфальсифікованими. Масові акції жорстоко розганяли правоохоронці. Дві людини загинули. Сотні отримали поранення, майже 7 тис. затримали.

15 серпня Олександр Лукашенко заявив, що домовився з президентом РФ Володимиром Путіним, що Росія "за першим запитом" надасть Білорусі допомогу для забезпечення безпеки.

Також за клопотанням генерального прокурора РФ Білорусь передала РФ 32 затриманих наприкінці липня членів ПВК "Вагнер". Їх передали відповідно до Мінської конвенції про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах від 22.01.1993.

Президент України Зеленський заявив, що передача Росії бойовиків, серед яких 28 осіб підозрюються у терористичній діяльності на території України, матиме трагічні наслідки. Президент вважає таке рішення білоруської влади некоректним і неприйнятним у дружніх міждержавних відносинах.

Окрім того, Лукашенко неодноразово заявляв, що Україна нібито причетна до подій у Білорусі. Міністерство закордонних справ України висловило занепокоєння заявами керівництва Республіки Білорусь щодо участі громадян України в організації мирних протестів у зв'язку з результатами президентських виборів.