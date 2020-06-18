Порошенко переніс похорон батька через суд

П'ятий президент України Петро Порошенко переніс похорон свого батька, щоб прибути на суд з обрання йому запобіжного заходу.

Про це у Facebook повідомив прессекретар Порошенка Святослав Цеголко. Він уточнив, що похорони перенесені на 19 червня.

"Завтра Петро Порошенко їде до суду, тому похорон батька довелося перенести на п'ятницю, 19 червня", - написав він.

Цеголко уточнив, що панахиду за Олексієм Івановичем Порошенком відслужать о 10:00 в Свято-Михайлівському монастирі, а прощання відбудеться о 12:00 на вулиці Інститутській, 7.

Нагадаємо, що батько п'ятого президента України Петра Порошенка помер 16 червня. Йому було 84 роки. За матеріалами obozrevatel.com