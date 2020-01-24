Порошенко прибыл на допрос в ГБР по делу о госизмене

24 января 2020 12:50 Экс-президент и и лидер парламентской фракции "ЕС" Петр Порошенко в пятницу, 24 января, прибыл в Госбюро расследований для дачи показаний в делу о госизмене.

На входе у здание ГБР Порошенко встречали активисты, которые кричали "Порох- гетьман".

Порошенко дал комментарий собравшимся перед тем как войти в здание.

"Я хочу сейчас от имени нашей команды извиниться перед вами за такое поведение этих негодяев. Вам должно быть стыдно. Вы не являетесь полицейскими и не являетесь украинцами.. Я иду (в ГБР) по минским соглашениям. Они будут пытаться делать политическое шоу в стиле Сватов или 95 квартала. Они умеют только шоу делать и мы им не дадим делать шоу", - заявил экс-глава государства.

Стоит отметить, что Порошенко является фигурантом более 10 уголовных дел. Его подозревают в экономических преступлениях и преступлениях против государства. По материалам http://pozitciya.com.ua