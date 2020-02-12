Порошенко прокомментировал назначение Ермака на пост главы Офиса президента

Бывший президент Петр Порошенко считает, что смена главы Офиса президента с Андрея Богдана на Андрея Ермака усилит движение к капитуляции Украины перед Россией.

Об этом сказал в интервью "УП" Порошенко.

"Наблюдая, как украинское руководство постепенно прекращает политико- дипломатическое сопротивление агрессору, скатываясь к политике его умиротворения, они все меньше понимают, почему должны отстаивать украинский интерес активнее за саму Украину. В этом смысле последние перестановки в Офисе президента и не радуют, и не злоутешают.

С одной стороны, шило на мыло, с другой - плохой знак, потому что очевидно усиление партии капитуляции.

Уже скоро год, как к власти пришли ярые критики Минских договоренностей. Как оказалось, "голуби мира" прилетели с пустыми клювами, то есть без собственного мирного плана. Дальше больше: в Париже Владимир Зеленский добавил и свой автограф к тому комплекту документов, которые условно и называются Минском (может составить мне компанию в походах на допросы в ГБР, которое копает под Минск).

Альтернативы Минску так и не предложили. И знаете почему? Потому что ее нет и теперь, когда пространство для маневра в Украине значительно шире. А в ситуации пятилетней давности не было и подавно.

Ранее Зеленский уволил с должности руководителя Офиса президента Андрея Богдана и назначил на этот пост Андрея Ермака, ранее занимавшего должность помощника президента. По материалам https://rubryka.com