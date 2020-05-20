Порошенко: п'ята колона Кремля розпочала масштабну спецоперацію проти України

П'ята колона Кремля розпочала масштабну спецоперацію проти України, мета якої - підірвати двопартійну підтримку України Сполученими штатами.

Про це заявив п'ятий президент України, лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко, передає РБК-Україна з посиланням на сайт політсили.

"Джо Байден - друг і союзник України. Ми маємо бути вдячні Байдену за ту роль, яку він відіграв як віце-президент в адміністрації Обами. Ми не втручалися у кампанію 2016 року. Після неї, попри протидію Москви, не допустили паузи у стосунках, налагодили діалог із новою адміністрацією. Президентові Трампу ми теж вдячні та за "Джевеліни", і за санкції, і у тому числі, за "Північний потік-2" та інші дружні приклади солідарності з Україною", - заявив Порошенко.

За його словами, головними інформаційними "спонсорами" провокації з "плівками Деркача" стали три проросійських канали, а також медіа-ресурси олігарха, який знаходиться під слідством Федерального великого журі США за звинуваченням у відмиванні сотень мільйонів доларів США.

"Ще вчора я вважав, що дії проросійських маргіналів не варті надто великої уваги. Однак, сьогоднішня прес-конференція породила обґрунтовану підозру, що між вищим керівництвом США та Україною практично нема спілкування. У мене були регулярні зустрічі з обома президентами - попереднім та чинним і десятки контактів із Байденом", - додав Порошенко.

П'ятий президент переконаний, аудіофайли - сфабриковані, тому СБУ має розслідувати, хто це зробив.

"Бо все це вилилося у спецоперацію проти стратегічних стосунків України з Америкою, ключовим нашим партнером, здатним стримувати Росію. На жаль, є прописні істини геополітики та дипломатії, які дилетанти не в змозі засвоїти навіть за рік активної практики. Міжнародне становище України за рік значно погіршилося. Створена нашою командою коаліція на підтримку України практично не функціонує. Україна ще до коронавірусу випала із пріоритетів світових держав", - заявив Порошенко.

Він також додав, що задіє усі свої контакти, у тому числі, і в Америці, для того, щоби "вони не дали провокаторам жодного шансу підірвати наш стратегічний союз".

"Ми не дозволимо повернути Україну у сферу російського впливу. І надалі, впевнений, будемо спиратися на підтримку нашого надійного партнера - Сполучених штатів", - резюмував Порошенко.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що народний депутат Андрій Деркач оприлюднив аудіоматеріали, які, за його словами, можуть свідчити про вплив екс-віце-президента США Джозефа Байдена на п'ятого президента України Петра Порошенка.

Водночас, у штабі колишнього віце-президента США Джозефа Байдена відреагували на так звані "плівки Деркача", назвавши їх "повністю відредагованими". У Байдена вважають оприлюднення записів продовженням російських зусиль щодо дискредитації політика.

Своєю чергою в "Європейській солідарності" раніше заявили, що оприлюднені аудіофрагменти "сфабриковані заради дискредитації України й штучного її втягнення в американську виборчу кампанію".