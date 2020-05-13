Порошенко закликав владу підписати закон про розширене тестування

Президент Володимир Зеленський має підписати закон 3380 про розширене тестування на коронавірус і забезпечити його виконання. Про це написав п'ятий президент, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко на своїй сторінці у Facebook, передає РБК-Україна.

Порошенко наголошує, що тільки широке тестування дає можливість поєднати боротьбу проти вірусу із правом людей на працю. Порошенко також повідомив, що його команда в рамках благодійної діяльності встановить сучасний автоматичний ПЛР-аналізатор і планує закупити від 10 000 до 20 000 тестів.

"Пом'якшення карантину - вимушений крок уряду. Це не медичне, а суто політичне рішення, і, судячи за статистикою, доволі ризиковане. Ми всі розуміємо, що це послаблення може обернутися сплеском захворюваності. Не говорячи вже про можливість другої хвилі вірусної атаки", - написав Порошенко.

На думку Порошенко, потрібно якомога швидше провести безкоштовне масове тестування.

"Недостатня кількість тестів - один із численних провалів влади у боротьбі з пандемією та її наслідками. У Німеччині за день тестів роблять приблизно стільки, скільки у нас за весь час. Цей недолік ще можна і треба виправити, і на зараз, і на майбутнє. Широке тестування дозволить точніше виявляти проблемні райони та інфіковані групи людей, і замість широких карантинних заходів встановлювати точкові дієві обмеження, не вимикаючи цілі галузі", - додав Порошенко.

Порошенко переконаний, президент має якнайшвидше підписати закон 3380 про розширене тестування, й забезпечити його виконання.

Нагадаємо, за даними МОЗ, за минулу добу заразилися коронавірусом 402 особи, померли від ускладнень 14 хворих, вилікувались 343 пацієнти. За весь час пандемії кількість інфікованих досягла 16425, померли 439 українців, вилікувалися 3716 пацієнтів. За матеріалами РБК-Україна.