Порошенко запропонував шість кроків до миру на Донбасі

П'ятий президент України Петро Порошенко оприлюднив свій план із шести кроків, які принесуть мир на Донбасі, та пообіцяв підставити плече владі, якщо та буде працювати на відновлення територіальної цілісності України

Про це повідомляє Depo.ua із посиланням на пресслужба "ЄС".

П'ятий президент Петро Порошенко у річницю Нормандської зустрічі в Парижі запропонував конкретні кроки на шляху до забезпечення миру на Донбасі.

По-перше, відновлення роботи над "дорожньою картою" імплементації Мінська, яка б передбачала чітку послідовність кроків на основі верифікації з боку ОБСЄ і дотримання принципу "спершу безпека".

По-друге, закриття кордону і чіткий графік виведення російських окупаційних військ і озброєння з Донбасу.

По-третє, розміщення "блакитних шоломів" ООН з підтримання миру на території ОРДЛО за мандатом Ради Безпеки ООН, яка б сприяла виконанню безпекових зобов'язань і створенню належних умов для проведення місцевих виборів.

По-четверте, постійне підвищення санкційного тиску на російського агресора.

По-п'яте, зміцнення української армії через посилення її матеріально - фінансового забезпечення та пожвавлення співпраці з міжнародними партнерами з метою отримання високотехнологічної летальної зброї.

По-шосте, активніша участь американської сторони у переговорному процесі на донбаському треку, в тому числі через її залучення до нормандського формату після зміни адміністрації в Білому домі.

Порошенко нагадав, що нинішній президент, Володимир Зеленський, задля того, аби спробувати добитися уступок від Володимира Путіна, порушив принцип "спочатку безпека". "І тепер українські дипломати мусять докладати чимало зусиль, щоб до нього повернутися", - констатував Порошенко.

За його словами, ейфорія на Банковій давно пройшла, бо нинішня влада так і не змогла досягти миру. "Стріляти не припинили. Стріляти стали на так часто - це правда. Загиблих менше, і це добре. Але мир не настав, і навіть не наблизився", - зазначив Порошенко.

Лідер "Євросолідарності" заявив, що війна на Донбасі - це злочин і відповідальність Путіна. Але, додав Порошенко, "я хочу, щоби влада із допущених помилок зробила висновки. Нормандський процес, за розблокування якого дехто почепив собі медальку, - зупинено. Заморожено процес звільнення українських заручників. А Цемаха, який збивав "Боїнг"; беркутів, які мали назвати в суді замовників розстрілу Майдану; найманців - вагнерівців Путін вже отримав. Україна натомість втратила ключових виконавців і свідків злочинів російського керівництва".

І ще два важливі моменти у поточній ситуації відзначив п'ятий президент. "Перемир'я" на Донбасі у будь-який момент може обернутися новою ескалацією з боку агресора. А ще "на дипломатичному фронті українська влада практично згорнула боротьбу з Кремлем. Це дезорієнтує наших міжнародних партнерів", - констатував Петро Порошенко.

П'ятий президент заявив, що він та його готові підставити плече владі, "якщо вона цього захоче, аби консолідованими зусиллями відновити територіальну цілісність і суверенітет України". За матеріалами Depo.ua