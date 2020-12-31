Порошенко зробив сенсаційне зізнання щодо спецоперації із затримання найманців ПВК "Вагнера"

Лідер "ЄС" заявив, що не дозволить знецінити подвиг десятків українських героїв, які мали на меті притягнути в Україну і судити тих, хто причетний до збиття літака MH17

П'ятий Президент України в ток-шоу "Велика політика" на "5 каналі" зробив сенсаційне зізнання щодо проведення операції із затримання найманців ПВК "Вагнера":

"Я хочу наголосити, що ще наприкінці 2018 року тодішній Верховний Головнокомандувач Збройних сил України Петро Порошенко санкціонував проведення цієї операції".

Ми маємо посадити на лаву підсудних тих, хто причетний не лише до вбивств українців безпосередньо на полі бою під час окупації, а й тих, хто був залучений до видачі злочинних наказів.

"Я не дам закрити, заговорити, оббрехати або вислизнути від відповідальності за скоєння злочину державної зради. Зусиллями десятків українських героїв, які мали на меті притягнути в Україну і судити тих, хто причетний до збиття літака MH17, а не судити безневинного Назарова за збиття Іл-76 з десантниками в Луганському аеропорті", - заявив лідер партіі "Європеиська солідарність".

Читайте також: Порошенко подякував США за додаткову летальну зброю.

Петро Порошенко додав, що судитимуть і вище посадове керівництво Росії.

"Ми маємо посадити на лаву підсудних тих, хто причетний не лише до вбивств українців безпосередньо на полі бою під час окупації (частини Донецької і Луганської областей, - ред.), а й тих, хто був залучений до видачі злочинних наказів", - заявив політик.

За його словами, спецоперація із затримання "вагнерівців", на жаль, була зірвана конкретними особами.

"Я дуже наполегливо раджу створити тимчасову слідчу комісію і допитати всіх учасників процесу, а також відсторонити негайно тих, хто може впливати на об'єктивність, незалежність і чесність розслідування, яке точно буде проведене", - підсумував Петро Порошенко.