Порошенку запобіжний захід обирати не будуть - адвокат

Під час засідання з обрання запобіжного заходу Порошенку несподівано оголосили про завершення досудового слідства.

Напередодні, 7 липня, суд подовжив термін досудового слідства по цій справі ще на три місяці

Клопотання прокуратури щодо обрання запобіжного заходу п'ятому президенту й нині народному депутату Петру Порошенку розглядати не будуть.

Про це у Facebook повідомив адвокат екс-президента Ілля Новіков.

Як повідомляв УНІАН, під час засідання з обрання запобіжного заходу Порошенку несподівано оголосили про завершення досудового слідства у справі про призначення Сергія Семочка на посаду першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки.

Водночас напередодні, 7 липня, суд подовжив термін досудового слідства по цій справі ще на три місяці.

Порошенка підозрюють в наданні завідомо незаконного наказу, який спонукав тодішнього голову Служби зовнішньої розвідки Єгора Божка до перевищення службових повноважень.

Суд розглядає клопотання прокурорів про обрання запобіжного заходу Порошенку у вигляді особистого зобов'язання. За матеріалами УНІАН.