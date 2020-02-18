Портников предостерегает Зеленского от уступок Кремлю

Президент Украины Владимир Зеленский не должен стремиться идти на уступки Москве ради очередной "нормандской встречи". Ведь российский лидер Владимир Путин пытается извлечь из этой ситуации максимальное количество поводов для шантажа.

Об этом украинское руководство предупредил журналист, публицист Виталий Портников в статье для "Эспрессо". Он подчеркнул, что в Москве сейчас перешли к той же тактике, которую применяли перед проведением саммита в Париже. Это подтверждает заявление заместителя министра иностранных дел РФ Александра Грушко о том, что для проведения новой встречи в "нормандском формате" необходимо увидеть результаты предыдущих договоренностей.

"Тогда Владимир Путин требовал "договориться перед договоренностями" - и Москва фактически блокировала проведение саммита и откладывала его до момента, пока Владимир Путин не поверил, что Владимир Зеленский не пойдет на значительные уступки. Да, этих значительных уступок на самом саммите добиться не удалось. Однако теперь в Москве, по сути, вновь пытаются склонить к тем же уступкам украинского президента", - предостерег Портников.

"Главная проблема отсутствия прогресса в исполнении Минских договоренностей, по мнению Грушко, - "отсутствие всякой готовности Киева к нормальному диалогу с Донецком и Луганском". Это совсем не то, о чем договаривались в Париже. Но зато то, к чему Путин пытается склонить украинских президентов - вначале Порошенко, а теперь Зеленского - с первого дня оккупации Донбасса. Разговаривать с наемниками! Признать, что Россия - не оккупант, а посредник! Это одна из самых важных задач Путина. И сейчас Москва будет убеждать Зеленского, что без такого "диалога" новый саммит вообще не состоится", - добавил он, объясняя логику действий "верхушки" страны-агрессора.

Однако исполнение всех остальных договоренностей, по большей части, зависит от Кремля, напомнил Портников. Он подчеркнул, что Москва не заинтересована в прекращении огня на Донбассе. Ведь если бы была заинтересована, то обстрелы украинской территории давно уже прекратились бы без всяких договоренностей в Париже.

Точно так же в Кремле не спешат с новым разведением войск, блокируют расширение мандата миссии ОБСЕ, а также дают или не дают добро на очередной обмен пленными, который всегда согласовывается Путиным.

Что действительно зависит от Киева - так это имплементация "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство, убежден журналист. Но сейчас Зеленский, полагает он, даже если бы и хотел, не сможет ускорить решение этого вопроса. Ведь, во-первых, украинский парламент "заблокирован" земельным законом, а, во-вторых, есть высокая вероятность того, что в парламенте попросту не найдется необходимого количества голосов для имплементации скандальной формулы.

"Все это означает, что у Путина - пространство для шантажа. И он может склонять Зеленского к новым и новым уступкам - пока украинский президент не поймет, что его российский коллега не собирается прекращать войну и возвращать Донбасс и Крым. Что цель Путина - захват Украины, а не компромисс с Зеленским. И для того, чтобы разговаривать с Путиным на равных, эту простую истину нужно для начала просто осознать", - сделал вывод Портников.

По его словам, именно это и станет первым шагом Зеленского к собственному политическому "выздоровлению".

По материалам УкрОП.org