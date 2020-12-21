Посадовець часів Януковича очолив Державну фіскальну службу України

Кабінет міністрів на своєму позачерговому засіданні підтримав кандидатуру Вадима Мельника на посаду голови Державної фіскальної служби України.

Про це повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній Раді, народний депутат фракції "Слуга народу" Василь Мокан на своїй сторінці у Facebook.

"Сьогодні ввечері на позачерговому засіданні Кабміну урядовці проголосували за призначення Мельника Вадима Івановича - головою Державної фіскальної служби України (шляхом укладення з ним контракту про проходження державної служби на період дії карантину)",- написав Мокан.

Мельник за Януковича очолював управління розслідування особливо важливих справ (до 2013 року), у 2014 році працював заступником начальника Головного слідчого управління фінрозслідувань ДФСУ. Пізніше Мельник це управління очолив.

Також у нього є звання полковника податкової міліції.

Уряд також визнав розпорядження Кабінету міністрів України від 20 листопада 2020 року No1467 ("Про тимчасове покладення виконання обов'язків Міністра енергетики України на Бойка Ю.М.") таким, що втратило чинність.

Кабінет міністрів на екстреному засіданні призначив колишнього топ- менеджера "Нафтогазу" Юрія Вітренка в.о. міністра енергетики. За матеріалами bykvu.com