После встречи с Зеленским фракция "Слуги народа" выдвинула Шмыгаля на пост премьера

Согласно протоколу заседания фракции, кандидатуру претендента на пост главы правительства поддержали 236 членов президентской фракции.

Члены президентской фракции прислушались к аргументам главы государства

Парламентская фракция "Слуги народа" поддержала выдвижение Дениса Шмыгаля на должность премьер-министра после отставки правительства Алексея Гончарука. Согласно протоколу заседания фракции от 3 марта, кандидатуру Шмыгаля одобрили 236 членов фракции, сообщают источники ZN.UA.

Депутаты также уполномочили главу фракции Давида Арахамию предложить президенту кандидатуру Шмыгаля.

По данным источника ZN.UA в Секретариате Верховной Рады, заявление Алексея Гончарука об оставке с поста премьера уже зарегистрировано в Верховной Раде.

Согласно ст. 83 Конституции Украины, именно правящая коалиция вносит президенту предложения относительно кандидатов на пост премьер-министра. Однако, как и в случае с назначеним Алексея Гончарука, отбором кандидатов занимались на Банковой, а не в парламенте.

Спикер Дмитрий Разумков по требованию президента Владимира Зеленского назначил на 4 марта внеочередное заседание Верховной Рады.

На собрании фракции "Слуги народа", которое состоялось накануне, Зеленский предложил депутатам проголосовать за отставку Алексея Гончарука и назначение премьер-министром Дениса Шмыгаля.

По данным ZN.UA, Зеленский планирует заменить министра обороны Алексея Загороднюка. Окружение президента предлагает ему три разных кандидатуры.

Также Рада может проголосовать за назначение новых министра здравоохранения, министра соцполитики, министра оккупированных территорий и вице-премьера по промышленности.

О своей возможной отставке, а также о разногласиях с главой ОП Андреем Ермаком говорил министр иностранных дел Вадим Пристайко.

Кроме того, в Раду внесли проекты постановлений о недоверии генпрокурору Руслану Рабошапке и директору НАБУ Артему Сытнику. По материалам ZN.UA