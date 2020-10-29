Посли країн G7 оприлюднили заяву з приводу скандального рішення КСУ

Посли країн Великої сімки засудили рішення Конституційного суду України (КСУ), який скасував частину антикорупційної реформи.

"Посли країн G7 стривожені зусиллями скасувати антикорупційні реформи, що відбулися після Революції Гідності. Ми підтримуємо український народ, який продовжує боротися за втілення свого прагнення заможної та демократичної України", - йдеться в заяві послів в Twitter.

Вони нагадали, що Україна вже досягла значного прогресу і "не повинна повертатися в минуле".

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- G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) October 29, 2020

27 жовтня Конституційний суд скасував ст. 366-1 КК України про кримінальну відповідальність за внесення недостовірних даних в декларацію, а також визнав неконституційними повноваження НАЗК щодо контролю і перевірки декларацій, цілодобовий доступ до реєстру декларацій і моніторинг способу життя.

В НАЗК заявили, відповідне рішення судді ухвалили у власних інтересах. За даними антикорупційного відомства, двоє членів КСУ внесли у свої декларації недостовірні дані, і тепер, ймовірно, намагаються уникнути відповідальності.

Своєю чергою, Конституційний суд заявив про "постійний тиск" з боку антикорупційних органів. За матеріалами rubryka.com/