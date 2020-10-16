Посол ФРН не чекає нормандського саміту в Берліні "дуже скоро"

Посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен не очікує на проведення нормандського саміту в Берліні "дуже скоро" не тільки через пандемію, а й через брак політичної волі з боку Росії.

Як передає Укрінформ, про це дипломат заявила в інтерв'ю виданню "Європейська правда".

"Я дуже сподіваюся, що цей саміт буде. Україна робить дуже багато для цього, виконуючи рішення паризького саміту, який відбувся вже майже рік тому. Ми всі чекаємо на відкриття КПВВ у Щасті. Ми бачимо прогрес у розмінуванні. Якщо цього буде достатньо і якщо буде політична воля з боку Росії - то саміт можливий. Побачимо, чи вони будуть налаштовані на конструктив, а не лише на те, щоб тиснути на Україну. Я не чекаю, що саміт відбудеться дуже скоро - і пандемія тут не допомагає. Але за наявності політичної волі, особливо з російського боку, провести його можливо", - сказала Фельдгузен.

У цьому контексті вона зауважила, що минулого року саміт у Парижі вдалося провести, бо перед цим була дуже тривала пауза.

"Але все одно це - дуже довгий процес. Кроки назустріч - дуже маленькі, при цьому за кроками вперед ми часто бачимо кроки назад. І я не чекаю якогось прискорення", - зазначила посол Німеччини.

Як повідомлялося, 11 вересня в Берліні відбулася зустріч радників лідерів країн "нормандського формату".

15 вересня Президент Володимир Зеленський заявив, що наступна зустріч радників може відбутися упродовж наступних 10 днів, одна досі такої зустрічі не було.

9 жовтня керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив під час виступу у Королівському інституті міжнародних справ Chatham House у Лондоні, що зустріч політичних радників лідерів країн "нормандського формату" може відбутися наступного тижня у режимі відеоконференції. За матеріалами Укрінформ.