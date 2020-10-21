Посол Німеччини про переговори в нормандському форматі: прогрес дуже повільний

Активна робота над тим, щоб зустріч лідерів в нормандському форматі відбулася, триває. Однак прогрес у цьому питанні дуже повільний.

Про це заявила посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен в коментарі "Інтерфакс-Україна".

За словами посла, переговори "гальмує" пандемія коронавірусу.

"Президент (Володимир Зеленський, - ред.) правильно сказав: ми всі працюємо над цим. Прогрес дуже повільний, але це тривалий процес. Я думаю, що українська сторона набагато активніше бере участь у Тристоронній контактній групі, має багато ідей, як можна подолати такі блокади. Мої колеги в Берліні намагаються підтримувати їх. Не допомагає те, що учасники ТКГ зараз тільки в онлайн-режимі зустрічаються. У таких переговорах найбільший прогрес робиться "у коридорах". Через пандемію зараз це дійсно дуже складно, але ми всі інтенсивно над цим працюємо", - сказала Фельдгузен.

Посол підкреслила, що Німеччина буде і далі працювати в Мінському та Нормандському форматах, щоб війна в Україні закінчилася.

Раніше міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас заявив, що у врегулюванні російсько-українського конфлікту на Донбасі є "позитивні зрушення".

Раніше повідомлялося, що Україна продовжує наполягати на проведенні нового саміту "нормандської четвірки". За матеріалами РБК-Україна