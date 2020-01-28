Посольство настоятельно рекомендует украинцам покинуть Китай и изучает возможность их эвакуации

Посольство Украины в Китае настоятельно рекомендует украинским гражданам, которые находятся на территории этой страны, уехать из Китая в случае наличия такой возможности в связи со стремительным распространением заболевания, вызванного новым типом коронавируса 2019-nCoV.

"Посольство осуществляет постоянный мониторинг развития эпидемиологической ситуации в Китае и поддерживает контакты с соответствующими органами КНР. Прорабатываются все возможные варианты оказания помощи согражданам, которые находятся в городах провинции Хубэй, в отношении которых применены карантинные ограничения. Среди прочего изучается и возможность их эвакуации на случай, такое решение будет принято руководством нашего государства", - говорится в сообщении на странице посольства в Facebook.

В дипведомстве призывают следить за оперативной информацией на сайтах посольства Украины в Китае и МИД Украины, за сообщениями СМИ и четко следовать рекомендациям местных органов власти. "В случае чрезвычайной ситуации немедленно звонить на "горячую линию" посольства: +86 137 01230647, адрес эл.почты emb_cn@mfa.gov.ua", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в Китае за минувшие сутки число смертельных случаев от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, увеличилось до 106 человек, число заболевших достигло 4515, сообщили власти страны.

Всего по стране за минувшие сутки число смертельных случаев в результате нового типа пневмонии выросло на 26 человек, число выявленных заболевших составило 1771 человек.

Случаи заболевания обнаружены в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии