Посольство США роз'яснило наслідки санкцій на Деркача за втручання у вибори

Посольство США назвало нардепа Андрія Деркача багаторічним агентом російських спецслужб і застерегло українських бізнесменів від співпраці з ним, пригрозивши поширенням санкцій на порушників

Про це заявив чиновник дипмісії США в Україні Деніел Лангенкемп у відеозверненні на сторінці посольства у соцмережах.

У посольстві США в Україні роз'яснили, що означають санкції, запроваджені управлінням з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) стосовно пов'язаних із Росією осіб, зокрема - проти позафракційного нардепа України Андрія Деркача.

"10 вересня Сполучені Штати запровадили санкції проти Андрія Деркача та інших російських агентів за спробу вплинути на виборчий процес у США. Деркач підтримує тісні зв'язки з російськими спецслужбами та вже понад десять років служить активним російським агентом, використовуючи маніпуляції та обман для спроби вплинути на вибори в США та деінде у світі. Сьогодні ми хотіли б нагадати приватним особам та компаніям, що означають ці санкції", - наведено на сайті посольства слова представника дипустанови Деніела Лангенкемпа в понеділок.

Чиновник наголосив, що українські бізнесмени часто звертаються до посольства щодо ведення справ із підсанкційними США особами.

"На запитання "Якщо я часто веду бізнес із кимось, до кого застосовані санкції, чи слід мені турбуватися?" відповідь: "Так", - підкреслив він.

"Особи, які надають матеріальну підтримку підсанкційним особам та/або організаціям, можуть самі стати об'єктом санкцій", - відзначив дипломат.

Крім того, відповідь на запитання: "Чи можуть санкції проти фізичної особи вплинути на бізнес, яким він або вона володіє?" - також "так".

"Юридичні особи, що належать заблокованій персоні, також можуть вважатися заблокованими. Майно та частки у власності такого суб'єкта господарювання блокуються незалежно від того, чи перелічено саме цю юрособу в додатку до Виконавчого розпорядження або іншим чином внесено до Списку спеціально призначених громадян та заблокованих осіб", - зазначив Лангенкемп.

Він наголосив, що США залишатимуться пильними у своїх зусиллях підтримувати цілісність своєї демократії та продовжуватимуть використовувати всі наявні у них інструменти для протидії діяльності, подібній або пов'язаній із діяльністю Деркача чи інших підсанкційних осіб.

За матеріалами Еспресо TV