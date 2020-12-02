Посольство Угорщини назвало гімн, який заспівали депутати на Закарпатті, "молитвою"

Посольство Угорщини в Україні заявляє, що гімн, який після прийняття присяги виконали депутати Сюртівської об'єднаної територіальної громади Закарпатської області, від початку використовувався як молитва і використовується угорськими громадами у світі як символ приналежності до угорської нації.

Про це йдеться в заяві посольства, передають Українські Новини.

"Присутні заспівали національну молитву угорців, якій кілька сотень років, і яка згодом стала державним гімном Угорщини. Ця молитва є частиною культурної спадщини та самобутності угорців, які живуть в будь-якій точці світу, подібно до угорських національних кольорів (червоно-біло-зеленого).

Вони зберігаються і використовуються угорськими громадами у всьому світі не як символ Угорщини, а як символ приналежності до угорської нації, як це трапилося з угорцями, які проживають в Україні", - сказано в ньому.

При цьому посольство звертає увагу на те, що перед виконанням "молитви" депутати виконали національний гімн України.

"Особа, яка зробила запис і яка опублікувала його з очевидно недоброзичливо метою - яка, до речі, є членом сім'ї політика, який зазнав поразки на виборах, - навмисно не записала державний гімн України, який пролунав в кінці сесії, і тільки після цього присутні заспівали національну молитву угорців", - йдеться в заяві.

Посольство зазначає, що через поширення ЗМІ цього відео "на депутатів місцевого самоврядування, угорців Закарпаття та Угорщини звалилася низка коментарів, гнівних або більш стриманих докорів і нападок".

Також воно звертає увагу на те, що закон "Про національні меншини" гарантує використання національних символів для цих меншин.

"Уже десятиліттями спостерігається практика, згідно з якою в поселеннях, де проживають угорці, присутні угорські національні кольори, а під час урочистостей лунає національна молитва", - сказано в повідомленні.

Посольство сподівається, що традиція поваги до різних національностей і меншин буде безперешкодно тривати в Україні.

Угорщина попросила ОБСЄ направити спеціальну моніторингову місію на Закарпатті.

Також Угорщина повідомила НАТО про залякування угорців і розпалюванні ненависті на Закарпатті. За матеріалами Українські новини.