Потураєв прогнозує розкол у "Слузі народу" до наступних виборів

Щонайменше дві політсили можуть піти на наступні вибори від "Слуги народу", оскільки вже сьогодні в партії виділяється центристська група Голови Верховної Ради Дмитра Разумкова та група "правоцентристів".

Як передає Укрінформ, таку думку в інтерв'ю LB.ua висловив голова Комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики, керівник Кіровоградського партійного осередку та початковий ідеолог партії "Слуга народу" Микита Потураєв.

"Думаю, що на наступних виборах, коли б вони не відбулися, від "Слуги народу" піде щонайменше дві, а то і три сили. Одна з них буде безпосередньо "Слуга народу", а дві або як мінімум одна - нова сила. Тому що в партії і сьогодні є центристська група (очевидно, маються на увазі люди, орієнтовані на спікера Дмитра Разумкова, - ред.). Вона цілком реформаторська, але як би з таким, трохи лівим ухилом. Є безумовні правоцентристи, до яких я і себе відношу," - зазначив політик.

Водночас Потураєв підтвердив, що на сьогодні фракція усе більше "переживає процес фрагментації на групи" впливу.

"Група Павлюка (Ілля Павлюк - бізнесмен із Чернівців, якого в медіа називають тіньовим керівником виборчої кампанії "Слуги народу" на місцевих виборах 2020 року, - ред.) - це взагалі окремо, вони не стосуються ні лівого центру, ні правого центру. Так, є лівоцентристи, правоцентристи, є ті, хто орієнтується безпосередньо на Президента. І тут, як він їм скаже, так вони і будуть себе позиціювати. Скаже, що тепер ми соціалісти, значить, будуть соціалістами. Скажуть, що тепер знову лібертаріанці, будуть знову лібертаріанцями. Немає жодного значення", - підкреслив парламентарій.

Як повідомлялося, наприкінці січня голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко в одному з інтерв'ю заявив, що їхня політсила "економічно й ідеологічно є центристською партією".

До цього, перший заступник Голови Верховної Ради Руслан Стефанчук визначив спрямування "Слуги народу" як лібертаріанське, а згодом колишній лідер політсили, глава парламенту Дмитро Разумков заявив, що "в соціальній сфері піти шляхом лібертаріанства неможливо".