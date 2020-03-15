Повернення екс-мера Києва Черновецького в Україну - питання вже вирішене

Повернення екс-мера Києва Леоніда Черновецького в Україну - питання вже вирішене. Про це повідомляє телеграм-канал Shadow anonymous.

У Києві орендований офіс, набраний штат співробітників і розморожений будинок в Кончі Заспі для проживання сім'ї. Крім того, придбано кілька квартир для проживання членів сім'ї і цінних персоналій з почту.

Ще восени у Черновецького був налагоджений контакт з першим заступником голови ОП Сергієм Трофімовим, який лобіював сина екс-мера Степана Черновецького в якості інвестора корпорації «Укрбуд». До цього Черновецький-молодший вклався в проекти KAN Development.

Телеграм канал «реалполітиці» повідомляв, що

(Https://t.me/repoL2/366) Степан Черновецький розмістив замовне інтерв'ю в «Фокусі» і розігнав його по ЗМІ. Цим він почав вибілювати своє прізвище і формувати позитивний імідж про себе.

Причин кілька: вимога ОП, з яким зараз Черновецький щільно працює і по Києву, і по контактам з Росією. І бажання повідомити іншим акулам бізнесу про повернення свого батька і всієї родини, яке поки не виглядає тріумфальним: ніхто не збирається зустрічати екс-мера з квітами і обіймами.

Нинішній зять Черновецького - російський бізнесмен, уродженець Одеси Сергій Янчуков, за якого Христина Черновецька вийшла заміж після розлучення з В'ячеславом Супруненком, поки і зовсім не знайшов «входу» до столичного ділової бомонд і відбув промацувати ситуацію на малій батьківщині.

Свої послуги йому вже подав їм Михайло Саакашвілі, з яким у Черновецького давній контакт (він підтримував його політичну силу в Грузії).

Саакашвілі звів Янчукова зі своїм спонсором Борисом Кауфманом. Але той не розуміє, навіщо йому потрібен зять Черновецького.

