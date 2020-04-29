Позачергове засідання Ради призначили на 30 квітня

Позачергове пленарне засідання Верховної Ради відбудеться 30 квітня о 13:30. Про це йдеться у розпорядженні, підписаному головною парламенту Дмитром Разумковим.

"Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков скликає позачергове пленарне засідання Верховної Ради України на 13:30 30 квітня у зв'язку з вимогою 159 народних депутатів", - йдеться у повідомленні.

Також о 12:00 30 квітня відбудеться Погоджувальна рада депутатських фракцій (депутатських груп).

Нагадаємо, попереднє позачергове засідання Ради відбулося 24 квітня.

За матеріалами Тиждень.ua