Позачергове засідання Ради відбудеться до кінця тижня

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков повідомив, що позачергове засідання парламенту може відбутися цього тижня - 9 або 10 квітня.

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Україна 24", - передає Радіо Свобода.

"Думаю, що на цьому тижні, так само, буде позачергове засідання Верховної Ради України. Я думаю, що це буде відбуватися ближче до кінця тижня. Можливо, четвер, можливо, п'ятниця. Буде багато залежати від комітетів", - заявив Разумков.

Він додав, що головним питанням мають стати зміни до держбюджету.

"Досить плідно і тісно співпрацює сьогодні профільний комітет, Кабінет міністрів України, Міністерство фінансів. Я думаю, що найближчим часом їхній доробок буде вже запропонований до розгляду народним депутатам, будуть враховані ті поправки та пропозиції, які також з'являться. І на позачерговому засіданні ми будемо розглядати це питання", - сказав голова ВР.

У період дії карантину народні депутати працюють у комітетах, тимчасових спеціальних і слідчих комісіях та депутатських фракціях. Позачергове засідання скликається при зібраних 150 підписах народних депутатів. На такому засіданні раніше сьогодні наполягала партія "Європейська солідарність".