Позиція уряду Канади щодо Криму ніколи не зміниться - посол

Позиція уряду Канади щодо Криму ніколи не зміниться і Канада і надалі докладатиме максимум зусиль для підтримки суверенітету та територіальної цілісності України. На цьому наголосила посл Канади Лариса Ґаладза під час зустрічі з першою заступницею міністра закордонних справ України Еміне Джапаровою, передає УНН із посиланням на повідомлення пресслужби МЗС.

У відомстві повідомили, що 4 листопада перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова провела зустріч з пані послом Канади Ларисою Ґаладзою.

У фокусі уваги була робота української сторони з міжнародними партнерами щодо створення та наповнення практичним змістом Кримської платформи та участь у цьому процесі Уряду Канади. Співрозмовники погодилися, що Платформа несе в собі потужний сигнал як у питанні підтримки України з боку міжнародної спільноти, так і до Росії, як країни-окупанта, про те, що окупація Криму не може і не буде забутою, відзначили у МЗС.

"У цьому зв'язку пані посол Канади чітко заявила, що позиція її уряду щодо Криму ніколи не зміниться і Канада і надалі докладатиме максимум зусиль для підтримки суверенітету та територіальної цілісності України. Вона також поділилася враженнями від відвідання пункту пропуску до окупованого Криму "Каланчак", - йдеться у повідомленні.

Зі свого боку Еміне Джапарова поінформувала співрозмовницю про актуальну ситуацію в Криму, пропагандистську роботу російських окупантів серед населення півострову, порушення прав українців та кримських татар, зокрема на освіту, заборону трансляції українських каналів, про мілітаризацію Криму тощо, додали у відомстві.

Еміне Джапарова та Лариса Ґаладза також обговорили порядок денний двосторонньої співпраці в рамках міжнародних організацій, а також питання гендерної проблематики і домовилися продовжити ефективну співпрацю з просування гендерної рівності та фемінізації дипломатичної служби України, зазначено у повідомленні.

За матеріалами УНН.