Правительство назначило "временных" министров

Правительство уполномочило заместителей министерств на временное исполнение обязанностей министров. Соответствующие решения приняты на внеочередном заседании 10 марта, передает пресс-служба КМУ.

Так, по данным КМУ, временно исполняющим обязанности министра экономики, торговли и сельского хозяйства назначен Кухта Павел Андреевич. Министерство энергетики и защиты окружающей среды временно будет возглавлять Шубин Виталий Николаевич.

Также Кабмин назначил врио министра образования и науки Украины Юрия Полюховича. Также правительство назначило первую заместительницу министра культуры, молодежи и спорта Светлану Фоменко временно исполняющей обязанности главы Минкультуры.

Как сообщалось, внеочередное заседание Рады по кадровым вопросам может состояться на следующей неделе, если президент инициирует заседание за три дня до его проведения.

По материалам ZN.UA